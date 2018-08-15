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В Москву в среду придет жара и шквалистый ветер
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В Москву в среду придет жара и шквалистый ветер 

Мир24 1 час назад
В Москве в среду, 15 августа, ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до +29°С, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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