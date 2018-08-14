Парки ЮЗАО могут признать лучшими в Москве

На голосовании «Влюбиться в Москву : самые интересные места столицы. Часть 14» предложат выбрать лучший парк из 21 предложенного варианта.

Юго-Западный округ на голосовании представят заказники «Теплый Стан», «Тропаревский» и природно-исторический парк «Битцевский лес».

«Природные парки — отличное место для отдыха на свежем воздухе, изучения дикой природы и прогулок по экологическим маршрутам. За последние годы для этого создана вся необходимая инфраструктура, и, как следствие, они стали очень популярны у москвичей», — сообщает пресс-служба «Активного гражданина».