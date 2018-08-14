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Парки ЮЗАО могут признать лучшими в Москве
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Парки ЮЗАО могут признать лучшими в Москве 

Каховка 3 часа назад
Фото: Каховка
На голосовании «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы. Часть 14» предложат выбрать лучший парк из 21 предложенного варианта.
Юго-Западный округ на голосовании представят заказники «Теплый Стан», «Тропаревский» и природно-исторический парк «Битцевский лес».
«Природные парки — отличное место для отдыха на свежем воздухе, изучения дикой природы и прогулок по экологическим маршрутам. За последние годы для этого создана вся необходимая инфраструктура, и, как следствие, они стали очень популярны у москвичей», — сообщает пресс-служба «Активного гражданина».
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