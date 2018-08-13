Фотовыставка «История любви. История природы Москвы» открылась в столице

На Гоголевском бульваре открылась выставка фотографий «История любви. История природы Москвы », ее основная цель — привлечь внимание к природным территориям города, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Двадцать масштабных красочных фотоплакатов объединяет не только тематика выставки. Экспозиция — это фотоистория о судьбоносных встречах горожан в природных парках, о любви москвичей к родным рощам и дубравам», — говорится в сообщении.

Параллельно с фотовыставкой столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды продолжает фотоконкурс #Экомир_Москвы, по окончании которого лучшие фотографии, сделанные на природных территориях столицы и опубликованные в Instagram, будут отмечены особыми призами департамента.