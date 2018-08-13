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Фотовыставка «История любви. История природы Москвы» открылась в столице
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Фотовыставка «История любви. История природы Москвы» открылась в столице 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
На Гоголевском бульваре открылась выставка фотографий «История любви. История природы Москвы», ее основная цель — привлечь внимание к природным территориям города, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
«Двадцать масштабных красочных фотоплакатов объединяет не только тематика выставки. Экспозиция — это фотоистория о судьбоносных встречах горожан в природных парках, о любви москвичей к родным рощам и дубравам», — говорится в сообщении.
Параллельно с фотовыставкой столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды продолжает фотоконкурс #Экомир_Москвы, по окончании которого лучшие фотографии, сделанные на природных территориях столицы и опубликованные в Instagram, будут отмечены особыми призами департамента.
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