На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка «История любви. История природы Москвы»

20 масштабных красочных фотоплакатов объединяет не только тематика выставки. Экспозиция — это фотоистория о судьбоносных встречах горожан в природных парках, о любви москвичей к родным рощам и дубравам.

Параллельно с фотовыставкой столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды продолжает фотоконкурс #Экомир_Москвы, по окончании которого лучшие фотографии, сделанные на природных территориях столицы и опубликованные в Instagram, будут отмечены особыми призами Департамента.

Пресс-служба Департамента природопользования