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На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка «История любви. История природы Москвы»
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На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка «История любви. История природы Москвы» 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 2 часа назад
20 масштабных красочных фотоплакатов объединяет не только тематика выставки. Экспозиция — это фотоистория о судьбоносных встречах горожан в природных парках, о любви москвичей к родным рощам и дубравам.
Параллельно с фотовыставкой столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды продолжает фотоконкурс #Экомир_Москвы, по окончании которого лучшие фотографии, сделанные на природных территориях столицы и опубликованные в Instagram, будут отмечены особыми призами Департамента.
Пресс-служба Департамента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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