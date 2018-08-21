В Москве появится новая тематическая"Тройка"

Российское военно-историческое общество (РВИО) и Московский метрополитен подготовили ограниченный тираж транспортной карты "Тройка", посвященной годовщине разгрома фашистских войск на Курской дуге, рассказали во вторник ТАСС в пресс-службе РВИО.
"23 августа, в день годовщины победы на Курской дуге, Российское военно-историческое общество совместно с Московским метрополитеном выпускает лимитированную серию транспортных карт "Тройка", посвященную разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве", — говорится в сообщении.
В центре карты изображены силуэты советского и немецкого танков, над ними надпись "75-летие Победы в Курской битве". Она выполнена в красно-бежевом фоне. Тираж лимитированной серии составит 1200 экземпляров.
Ранее Российское военно-историческое общество выпустило карту "Тройка", посвященную 75-летию битвы за Сталинград.
Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений всей Второй мировой войны. На Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе семь танковых. Потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии — более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России.