В Москве появится новая тематическая"Тройка"

В Москве появится карта «Тройка», посвященная 75-летию Курской битвы

Российское военно-историческое общество (РВИО) и Московский метрополитен подготовили ограниченный тираж транспортной карты "Тройка", посвященной годовщине разгрома фашистских войск на Курской дуге, рассказали во вторник ТАСС в пресс-службе РВИО.

"23 августа, в день годовщины победы на Курской дуге, Российское военно-историческое общество совместно с Московским метрополитеном выпускает лимитированную серию транспортных карт "Тройка", посвященную разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве", — говорится в сообщении.

В центре карты изображены силуэты советского и немецкого танков, над ними надпись "75-летие Победы в Курской битве". Она выполнена в красно-бежевом фоне. Тираж лимитированной серии составит 1200 экземпляров.

Ранее Российское военно-историческое общество выпустило карту "Тройка", посвященную 75-летию битвы за Сталинград.