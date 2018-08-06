Фестиваль Турции стартует в столице

Фестиваль Турции стартует в Москве 8 августа

Участники мероприятия научатся готовить традиционную османскую пасту и терпкий турецкий кофе.

В среду, 8 августа, в Москве стартует ежегодный фестиваль Турции . В этот день состоится пресс-конференция, посвященная открытию мероприятия.

Уточняется, что в рамках фестиваля жители и гости столицы увидят роскошные костюмы времен Османской империи и посетят деревню ремесел, в которой каждый найдет себе занятие по душе. Также в парке можно будет приобрести аутентичные товары и сувениры.