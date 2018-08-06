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Фестиваль Турции стартует в столице
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Фестиваль Турции стартует в Москве 8 августа 

Вечерняя Москва 6 августа 2018
Фото: Фестиваль Турции
Участники мероприятия научатся готовить традиционную османскую пасту и терпкий турецкий кофе.
В среду, 8 августа, в Москве стартует ежегодный фестиваль Турции. В этот день состоится пресс-конференция, посвященная открытию мероприятия.
В открытии фестиваля примут участие чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Хюсейин Дириоз, советник по культуре и туризму посольства Турции в России Джелаль Кылыч, президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, генеральный продюсер фестиваля Зелимхан Зармаев и меццо-сопрано государственного театра оперы и балета Антальи Серап Чифтчи.
Уточняется, что в рамках фестиваля жители и гости столицы увидят роскошные костюмы времен Османской империи и посетят деревню ремесел, в которой каждый найдет себе занятие по душе. Также в парке можно будет приобрести аутентичные товары и сувениры.
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