Доля отправляемого на переработку мусора в Москве достигла 20%

МОСКВА , 10 августа. / ТАСС /. Доля отходов в Москве, которые отправляются на переработку, достигла 20%. Об этом в пятницу сообщил кандидат на пост мэра столицы и действующий градоначальник Сергей Собянин

"Сегодня доля перерабатываемых отходов достигла 20%", — говорится в сообщении на сайте кандидата Собянина в пятницу.

Он напомнил, что столица заключила 15-летние контракты на вывоз мусора с операторами. В рамках этих договоров компании уже установили 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора во дворах и восстановили сеть приема вторсырья.

Собянин добавил, что столица также ликвидирует негативное влияние старой системы обращения с бытовыми отходами. «Мы начали реабилитацию полигонов твердых бытовых отходов. Рекультивировали полигон „Малинки“ в Новой Москве. Завершаем рекультивацию незаконной свалки в Печатниках, которая станет Парком технических видов спорта», — сказал он. Дополнительно к этому в настоящий момент идет реабилитация закрытых полигонов для коммунального мусора в Саларьево и Некрасовке, где в перспективе тоже будут построены парки.