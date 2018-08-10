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Доля отправляемого на переработку мусора в Москве достигла 20%
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Доля отправляемого на переработку мусора в Москве достигла 20% 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Доля отходов в Москве, которые отправляются на переработку, достигла 20%. Об этом в пятницу сообщил кандидат на пост мэра столицы и действующий градоначальник Сергей Собянин.
"Сегодня доля перерабатываемых отходов достигла 20%", — говорится в сообщении на сайте кандидата Собянина в пятницу.
Он напомнил, что столица заключила 15-летние контракты на вывоз мусора с операторами. В рамках этих договоров компании уже установили 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора во дворах и восстановили сеть приема вторсырья.
Собянин добавил, что столица также ликвидирует негативное влияние старой системы обращения с бытовыми отходами. «Мы начали реабилитацию полигонов твердых бытовых отходов. Рекультивировали полигон „Малинки“ в Новой Москве. Завершаем рекультивацию незаконной свалки в Печатниках, которая станет Парком технических видов спорта», — сказал он. Дополнительно к этому в настоящий момент идет реабилитация закрытых полигонов для коммунального мусора в Саларьево и Некрасовке, где в перспективе тоже будут построены парки.
Столица также помогает Московской области рекультивировать закрытый мусорный полигон «Кучино» в Балашихинском городском округе и другие полигоны бытовых отходов в столичном регионе, сообщил Собянин.
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