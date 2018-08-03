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В «Москвариуме» родился дельфининенок
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В «Москвариуме» родился дельфин-афалина 

RT на русском 3 августа 2018
Фото: РИА Новости
В «Москвариуме» на ВДНХ родился дельфин-афалина, сообщает портал мэра и правительства.
Детенышу шесть недель. При рождении он весил 16 кг, теперь — 25 кг.
«Дельфинёнок растёт здоровым, подвижным и очень игривым. Плавает с высокой скоростью, никогда не отстает от мамы Лоры, учится плавать на спинке», — заявили в пресс-службе «Москвариума».
Пока детеныш питается в основном материнским молоком.
Имя для дельфина выберут путём голосования на официальных страницах океанариума в соцсетях, передаёт m24.
Ранее Nation News сообщало, что животных Калининградского зоопарка начали кормить «мороженым» из-за жары.
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