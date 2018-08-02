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Москвичей предупреждают о 30-градусной жаре 3 августа
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Москвичей предупреждают о 30-градусной жаре 3 августа 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По информации синоптиков, в пятницу осадков не будет.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России предупреждают горожан о 30-грасной жаре.
— По прогнозу синоптиков (Росгидромет) 3 августа 2018 года на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью 13-15 градусов; в центре города — 18-20 градусов; днем — 28-30 градусов. Малооблачно. Без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сотрудники МЧС России распортранили информацию о том, как избежать перегрева (по теме…).
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