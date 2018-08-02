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В сентябре запланирован запуск движения по участку хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД
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В сентябре запланирован запуск движения по участку хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Как сообщил Андрей Бочкарев, глава московского департамента строительства, в сентябре планируется запуск автомобильного движения по участку от шоссе Энтузиастов до МКАД в Вешняках.
В начале осени откроется движение по двум участкам Северо-Восточной хорды. Помимо участка на шоссе Энтузиастов, планируется также открыть проезд на отрезке от Открытого до Щелковского шоссе. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Продолжается также строительство шести эстакад длиной более 3,5 километров, 12 километров дорог и полутора километров шумозащитных экранов на участке от шоссе Энтузиастов. Оба участка хорда практически готовы, согласно данным городского департамента строительства.
Напомним, в градостроении создание хорд помогает сокращению расстояний и дорог, созданию удобных, коротких путей для проезда по большим городам.
Фото: mos.ru.
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