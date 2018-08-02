В сентябре запланирован запуск движения по участку хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД

Как сообщил Андрей Бочкарев, глава московского департамента строительства, в сентябре планируется запуск автомобильного движения по участку от шоссе Энтузиастов до МКАД в Вешняках.

В начале осени откроется движение по двум участкам Северо-Восточной хорды. Помимо участка на шоссе Энтузиастов, планируется также открыть проезд на отрезке от Открытого до Щелковского шоссе. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Продолжается также строительство шести эстакад длиной более 3,5 километров, 12 километров дорог и полутора километров шумозащитных экранов на участке от шоссе Энтузиастов. Оба участка хорда практически готовы, согласно данным городского департамента строительства.

Напомним, в градостроении создание хорд помогает сокращению расстояний и дорог, созданию удобных, коротких путей для проезда по большим городам.