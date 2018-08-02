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Более тысячи бутылок с водой раздали в метро
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Более тысячи бутылок с водой раздали пассажирам московского метро в четверг 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 1 тысячи бутылок с питьевой водой раздали пассажирам московского метро и на МЦК в четверг из-за жары в городе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
"Из-за аномально жаркой погоды в Москве пассажирам на станциях столичного метро и МЦК раздавали полулитровые бутылки с водой. Бесплатную воду начали раздавать в полдень. Пассажиры уже получили сегодня более тысячи бутылок с водой", — рассказал собеседник агентства.
Воду раздавали на 15 станциях метро и МЦК. Как отметили в пресс-службе, чаще всего на МЦК за водой обращались на станции "Андроновка", здесь раздали около 170 бутылок, а на "Комсомольской" в метро пассажиры получили более 100 бутылок.
За лето пассажирам метро и МЦК выдали порядка 32 тысяч бутылок с водой, в том числе во время чемпионата.
Жаркая погода в Москве и центральной России установилась в четверг. Метеорологи предупредили, что температура может перевалить за 30-градусную отметку. При этом в Европу зной пришел значительно раньше и уходить в ближайшие несколько недель не собирается. Во многих странах температура не опускается ниже 30 градусов, что привело к лесным и торфяным пожарам, кроме того, люди попадают в больницы из-за перегрева и обезвоживания. Минздрав Италии ввел красный уровень угрозы в 18 крупных городах.
Завершившийся июль стал самым жарким в Стокгольме за 262 года, а в Финляндии — за всю историю метеонаблюдений. Во вторник в Ганновере высокая температура стала причиной остановки работы аэропорта. А на крупнейшей шведской АЭС "Рингхальс" был отключен энергоблок №2. Это было сделано в связи с повышением температуры моря, откуда берется вода для охлаждения оборудования энергоблока.
В столичном метеобюро отметили, что небольшое похолодание и дожди придут в выходные — днем 4 августа температура воздуха составит около 27-29 градусов. В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до 13-18 градусов, а днем составит 23-25 градусов. Врачи рекомендуют россиянам во время сильной жары отказаться от кофе в пользу воды, чаще охлаждать помещения и избегать интенсивной физической нагрузки.
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