Синоптики обещают Москве резкое похолодание

Завтра воздух ещё прогреется до + 30 ℃, но уже 4 и 5 августа погода изменится. А в начале грядущей недели жара в столице сменится резким похолоданием. Об это сообщил российский Гидрометцентр.

Уже в эти выходные температура снизится до 27-29 градусов, а в ряде районов пройдут дожди. Небольшой дождь пройдёт в Москве и в понедельник, 6 августа. Тогда в столице ночью будет 12-17 градусов тепла, днём — 22-27 градусов выше ноля.

Во вторник, 7 августа, небольшие кратковременные дожди продолжатся. В этот день ночью похолодает до 10-15 градусов, днём будет от 17 до 22 градусов тепла.

Как бы то ни было, в ближайшие дни в столице по-прежнему будет действовать предупреждение о жаре. Синоптики отмечают, что в нынешних условиях почувствовать себя плохо могут не только метеозависимые, но и здоровые люди. В связи с этим они призвали всех следить за своим здоровьем.