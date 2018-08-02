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В Рязани на неделю закроют для автомобилистов улицу Пушкина
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В Рязани на неделю закроют для автомобилистов улицу Пушкина 

АиФ Рязань 44 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с капитальным ремонтом теплотрассы будет закрыто движение транспорта в районе дома №13 по улице Пушкина, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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