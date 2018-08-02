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Более 1,5 тыс. реконструкторов зарегистрировались на участие в фестивале «Времена и эпохи»
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Более 1,5 тыс. реконструкторов зарегистрировались на участие в фестивале «Времена и эпохи» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 1,5 тыс. реконструкторов зарегистрировались на участие в фестивале «Времена и эпохи», который пройдет в столице с 10 по 22 августа. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
«На сегодняшний день уже более 1,5 тыс. реконструкторов у нас зарегистрировалось на сайте, они примут участие в фестивале. Помимо российских участников к нам приедут гости из 20 зарубежных стран», — сказал А. Немерюк.
Руководитель департамента напомнил, что в этом году фестиваль пройдет на 30 городских площадках и переместится с парковых территорий на бульвары.
«Фестиваль пройдет на 30 площадках по всему городу. Основные 17 площадок будут расположены на Бульварном кольце, и все москвичи и гости столицы смогут в эти дни узнать об истории, увидеть разные эпохи — начиная от каменного века и заканчивая восьмидесятыми годами прошлого века, — сказал А. Немерюк.
Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в столице в восьмой раз и второй — в общегородском масштабе, в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
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