В Ставрополе ограничат движение в связи с ремонтом железнодорожных путей

Капремонт железнодорожных путей проведут в Ставрополе с 3 августа до 14 августа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Для обеспечения безопасности местных жителей на некоторых участках улиц движение транспорта будет ограничено.

С 21.00 3 августа до 23.00 6 августа движение транспорта прекратят на улице Войтика, на участке от улицы Железнодорожной до переулка Ползунова, улице Гражданской, на участке от переулка Ползунова до Михайловского шоссе.

Объезд будут осуществлять по проспекту К. Маркса, проезду Чапаевскому, переулкам Прикумскому, Ползунова, улицам Заводской, Апанасенковской, Гражданской, Железнодорожной.

На период ремонта автобусы № 7М, 22 и 26 при движении по проспекту К. Маркса в сторону улицы Гражданской будут двигаться по улицам Гражданской, Апанасенковской, Заводской, переулку Прикумскому, проезду Чапаевскому в прямом и обратном направлении и далее по своим маршрутам.

С 21.00 11 августа до 23.00 14 августа движение будет прекращено по улице Народной, на участке от улицы Вавилова до переулка Белинского.

Объезд участка будет осуществляться по улицам Октябрьской, Попова, Руставели, Лопатина, Железнодорожной, Победы, переулку Сальскому.

Во время ремонта общественный транспорт № 1, 1М, 29М при движении по улице Октябрьской от улицы Лопырина в сторону улицы Попова будет осуществлять движение по улицам Попова, Руставели, переулку Сальскому, улицам Лопатина, Железнодорожной, Победы, Фрунзе в прямом и обратном направлении и далее по своим маршрутам.

Маршрутки № 39М и 42М при движении по улице Октябрьской от улицы Лопырина в сторону улицы Попова будут двигаться по улицам Попова, Руставели, переулку Сальскому, улицам Лопатина, Железнодорожной, Победы, Вавилова, Гоголя в прямом и обратном направлении и далее по своим маршрутам.

Также продолжается ремонт подпорных стен улицы Кавалерийской. Ограничение движения продлено до 19.00 часов 8 августа на участке улицы от Дзержинского до переулка Сальского.

Движение разрешат только для транспорта граждан, проживающих на участке ограничения и улицах Авиационной, Балакирева, переулках Красина, Заслонова.

Объезд будет по проспектам К. Маркса, Октябрьской Революции, улицам Голенева, Фрунзе, Победы, Железнодорожной, Дзержинского, переулку Сальскому.