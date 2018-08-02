Опоры освещения установят в Новой Москве

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Более 21 тысячи опор уличного освещения появится на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом стало известно 2 августа.

До конца 2018 года установят новые опоры освещения во дворах жилых домов, школ и детских садов. Самые мощные фонари появятся на спортивных площадках на территории ТиНАО. Для комфорта жителей освещение на дворовых территориях будет белым.

На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что специалисты установят только энергосберегающие светодиодные лампы.