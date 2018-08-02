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В избирательном штабе С. Собянина представили интерактивную карту Москвы «Гигарама»
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В избирательном штабе С. Собянина представили интерактивную карту Москвы «Гигарама» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В избирательном штабе Сергея Собянина представили интерактивную карту столицы «Гигарама», которую разместили на его сайте, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«У нас было несколько проектов, мы ездили в разные места и снимали панорамы, а весной этого года (2018 г. — прим. Агентства городских новостей «Москва») мы подумали, что нам незачем ехать в другие места: мы живем в интересном, красивом городе, со своим духом, своим настроением, своими людьми и решили снять самые узнаваемые места Москвы.
Мы решили снять для наших потомков Москву начала XXI века, чтобы люди через 100 лет вошли в интернет и как-будто бы перенеслись на машине времени и увидели, как выглядела Москва и москвичи, какие транспортные средства ездили по улицам — такой у нас был порыв», — сказал руководитель проекта «Гигарама» Марат Сайченко.
В ходе презентации разработчик также показал, что на интерактивной карте можно приблизить и рассмотреть различные объекты, есть возможность в режиме реального времени посмотреть на места — какими они были и какими стали.
В свою очередь доверенные лица кандидата на пост мэра столицы С. Собянина отметили, что такая интерактивная карта будет очень полезна для всех горожан.
«Мы видим, в каком городе мы жили, как нам казалось это нормальным и то, что происходит сейчас. Я согласен, что сюда не надо фотографии столетней давности ставить — это не наша ответственность. А то, что было 10 лет назад — наша, это при нас произошло, и сразу возникает вопрос, а что же будет через еще 10 лет?», — сказал доверенное лицо Михаил Куснирович.
Чтобы посмотреть на изменения, которые произошли в Москве за последнее десятилетие, нужно зайти на официальный сайт С. Собянина и его избирательного штаба в раздел «Москва меняется».
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