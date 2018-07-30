Кульминация лета: москвичей ждет тридцатиградусная жара

В течении рабочей недели в столице будет держаться жаркая сухая погода.

В столичном регионе наступила кульминация лета. На смену облачной дождливой погоде пришел антициклон, который принес в Москву тепло и солнце.

В течение начавшейся рабочей недели будет стоять сухая и жаркая погода, а вот ночи будут более прохладными. Москвичи наконец-то смогут погреться на солнце и восполнить запасы витамина D. Кроме того, в столице установилась идеальная погода для купания: температура воды в реках области составляет 21-24 градуса тепла.

Во вторник, 31 июля, температура составит 25-27 градусов, а уже в среду жара поднимется до 28-30 градусов.