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Кульминация лета: москвичей ждет тридцатиградусная жара
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Кульминация лета: москвичей ждет тридцатиградусная жара 

Вечерняя Москва 30 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
В течении рабочей недели в столице будет держаться жаркая сухая погода.
В столичном регионе наступила кульминация лета. На смену облачной дождливой погоде пришел антициклон, который принес в Москву тепло и солнце.
В течение начавшейся рабочей недели будет стоять сухая и жаркая погода, а вот ночи будут более прохладными. Москвичи наконец-то смогут погреться на солнце и восполнить запасы витамина D. Кроме того, в столице установилась идеальная погода для купания: температура воды в реках области составляет 21-24 градуса тепла.
Во вторник, 31 июля, температура составит 25-27 градусов, а уже в среду жара поднимется до 28-30 градусов.
Росгидрометцентр напоминает москвичам об опасности долгого пребывания под солнцем. Важно вовремя перейти в тень и употреблять достаточное количество воды.
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