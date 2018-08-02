Ещё
Кострому покидает жара — обещают дождь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кострому покидает жара — обещают дождь 

Kostroma.Today 43 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Кострому покидает жара, узнал KOSTROMA.TODAY. Температура воздуха будет постепенно понижаться.
По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.
В выходные в области ожидаются грозы с дождями и сильный ветер.
В субботу, 4 августа, температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +21…+26 градусов.
В воскресенье, 5 августа, температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса.
Kostroma.Today: последние новости
Как задерживали организаторов Свидетелей Иеговы в Костроме? (ВИДЕО) Костромичи увидят самое долгое затмение Луны XXI века В Костроме обсуждают нападение 30 змей на молодую мать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предупредила Армению о серьезном наказании437
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем3
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью777
Украинские военные заявили о масштабном «котле»198
Умер Юрий Мартынов9
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение