Кострому покидает жара — обещают дождь

Кострому покидает жара, узнал KOSTROMA.TODAY. Температура воздуха будет постепенно понижаться.

По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.

В выходные в области ожидаются грозы с дождями и сильный ветер.

В субботу, 4 августа, температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +21…+26 градусов.

В воскресенье, 5 августа, температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса.