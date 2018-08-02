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В Сосновом Бору откроется новый спортивный кластер
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В Сосновом Бору откроется новый спортивный кластер 

Ivyborg.ru 37 минут назад
3 августа состоится долгожданное открытие спортивного кластера в Сосновом Бору, который город получил в подарок от Ленинградской АЭС на свой юбилей.
Открытие запланировано на 17.00, при этом компания ЛАЭС подготовила для жителей города праздник в стиле «Игра со станциями» — это 6 абсолютно бесплатных, тематических площадок для взрослых и детей:
Спортивная станция. Мастер-класс на тренажерах от фитнес-тренеров города.
Научная станция (ИЦАО). Соревнование «Построй градирню», лотерея «Физика для чайников», игры «Чепухатом» и «Хронограф», фотозона с учёными: Резерфорд, Курчатов, Демокрит).
Музейная станция (ЛАЭС). Викторины об атомной станции и городе, а также поход в Музей ЛАЭС.
Туристическая станция (Ювента). Детская и взрослая верёвочные трассы.
Танцевальная станция. Мастер-классы по современным направлениям танца от городских клубов.
«Титановая станция». Собираем гигантские пазлы с видами ЛАЭС-2.
На протяжении всего праздника будут работать фитнес-бар, фотозоны, шоу мыльных пузырей, аквагрим, продажа сувениров. Закончится все флешмобом у здания АСКРО -построением гостей в виде цифр 45 и съемкой с квадрокоптера. Ознакомится с программой открытия можно на сайте Администрации Соснового Бора.
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