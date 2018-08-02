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На Немчинова обсудили план торжественного открытия легендарной трамвайной остановки
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На Немчинова обсудили план торжественного открытия легендарной трамвайной остановки 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В Государственном выставочном зале «Ковчег», который расположен на улице Немчинова, прошла встреча активных граждан Тимирязевского района. Собравшиеся обсудили план торжественного открытия отреставрированной трамвайной остановки в Красностуденческом проезде.
— Остановка по праву может считаться одним из немногих памятников промышленной архитектуры в Москве. Жители района очень рады, что остановка теперь обновлена, и готовят по этому случаю небольшой праздник с музыкой и напитками, — пояснил один из активистов.
Напомним, старейший в Москве остановочный павильон «Красностуденческий проезд» расположен на линии парового трамвая — первого механического городского транспорта столицы. Предшественницей паровичка была конка. (мю)
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