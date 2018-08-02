На Немчинова обсудили план торжественного открытия легендарной трамвайной остановки

В Государственном выставочном зале «Ковчег», который расположен на улице Немчинова, прошла встреча активных граждан Тимирязевского района. Собравшиеся обсудили план торжественного открытия отреставрированной трамвайной остановки в Красностуденческом проезде.

— Остановка по праву может считаться одним из немногих памятников промышленной архитектуры в Москве . Жители района очень рады, что остановка теперь обновлена, и готовят по этому случаю небольшой праздник с музыкой и напитками, — пояснил один из активистов.

Напомним, старейший в Москве остановочный павильон «Красностуденческий проезд» расположен на линии парового трамвая — первого механического городского транспорта столицы. Предшественницей паровичка была конка. (мю)