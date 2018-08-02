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В Москве отмечают День воздушно-десантных войск
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В Москве отмечают День воздушно-десантных войск 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
2 августа в России традиционно отмечают День воздушно-десантных войск. В Москве для десантников приготовили сразу несколько площадок. Так, праздник начался с возложения цветов у памятника погибшим десантникам на улице Советской Армии, в непосредственной близости от Московского музея Вооруженных сил.
Несмотря на то, что десантников можно встретить по всему центру города, традиционной площадкой для празднования дня ВДВ стал Парк Горького. Здесь голубые береты стали собираться с 10 утра. В связи с этим, на территории Парка были закрыты кафе и музеи.
Отмечается, что многие десантники пришли с семьями и по традиции решили искупаться в фонтанах. Безопасность в парке контролирует полиция, пока поводов для вмешательства у полиции нет.
Фото © Сергей Авдуевский/ Москва меняется
Текст © Дарья Миллер / Москва меняется
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