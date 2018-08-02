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Новые турникеты установили на станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии метро
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Новые турникеты установили на станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии метро 

Агентство «Москва» 1 час назад
Новые турникеты установили на станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной подземки.
«Московский метрополитен продолжает масштабную программу по замене старых турникетов. Новое оборудование установили в восточном вестибюле станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. Здесь появились семь современных турникетов, из них пять турникетов на вход и два — на выход со станции», — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что всего с начала года в московском метро было установлено уже более 260 единиц нового оборудования.
«Новые турникеты со стеклянными створками работают бесшумно, быстро и безопасно для пассажиров. На них также предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов», — сказал собеседник.
Он добавил, что, кроме того, один из турникетов шире, чем остальные. Через него удобно проходить маломобильным гражданам и пассажирам с детскими колясками или большими сумками.
«Работы по замене турникетов в западном вестибюле станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии будут проведены в рамках капитального ремонта станции. Сейчас в вестибюле и на платформе станции ведутся монтажные и отделочные работы», — заключил собеседник.
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