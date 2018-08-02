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Фестиваль «В ритме танца» пройдет в парке «Кузьминки»
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Фестиваль «В ритме танца» пройдет в парке «Кузьминки» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В эту субботу, 4 августа, все желающие смогут принять участие в танцевальном фестивале «В ритме танца» в рамках проекта «Московское долголетие». Он состоится в парке «Кузьминки» в 13.30.
Помимо обучения движениям танго, вальса, фламенко, кадрили, гости парка смогут принять участие в творческих мастер-классах по росписи змеев, созданию украшений из ткани и рисованию. В завершении танцевального фестиваля состоится концерт в исполнении музыкантов кавер-групп.
Напомним, что парк расположен по адресу ул. Кузьминский парк, дом 1, стр. 2. Принять участие в программе могут все желающие. (ис)
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