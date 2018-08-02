Фестиваль «В ритме танца» пройдет в парке «Кузьминки»

В эту субботу, 4 августа, все желающие смогут принять участие в танцевальном фестивале «В ритме танца» в рамках проекта «Московское долголетие». Он состоится в парке «Кузьминки» в 13.30.

Помимо обучения движениям танго, вальса, фламенко, кадрили, гости парка смогут принять участие в творческих мастер-классах по росписи змеев, созданию украшений из ткани и рисованию. В завершении танцевального фестиваля состоится концерт в исполнении музыкантов кавер-групп.

Напомним, что парк расположен по адресу ул. Кузьминский парк, дом 1, стр. 2. Принять участие в программе могут все желающие. (ис)