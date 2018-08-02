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Москвичи скупили тельняшки и береты
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Москвичи скупили тельняшки и береты 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Покупательский спрос на элементы экипировки воздушно-десантных войск резко вырос в преддверии Дня ВДВ. Об этом сообщили в пресс-службе сайта объявлений Avito, передает агентство «Москва».
«Каждый десантник, как правило, отмечает день ВДВ в собственной форме, но их друзья и близкие тоже желают разделить с ними праздник, что, вероятно, обусловливает взрывной рост интереса к тематическим товарам», — пояснили в пресс-службе.
По данным сервиса, интерес к голубым беретам вырос почти в три раза, а к голубым тельняшкам — в семь раз. В пресс-службе добавили, что повышение спроса на данные товары также отмечается перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Ранее москвичей попросили быть осторожными из-за жары во время празднования Дня воздушно-десантных войск. По прогнозам синоптиков, днем 2 августа воздух в Москве прогреется до плюс 32 градусов.
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