Москвичи скупили тельняшки и береты

Покупательский спрос на элементы экипировки воздушно-десантных войск резко вырос в преддверии Дня ВДВ. Об этом сообщили в пресс-службе сайта объявлений Avito, передает агентство «Москва»

«Каждый десантник, как правило, отмечает день ВДВ в собственной форме, но их друзья и близкие тоже желают разделить с ними праздник, что, вероятно, обусловливает взрывной рост интереса к тематическим товарам», — пояснили в пресс-службе.

По данным сервиса, интерес к голубым беретам вырос почти в три раза, а к голубым тельняшкам — в семь раз. В пресс-службе добавили, что повышение спроса на данные товары также отмечается перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.