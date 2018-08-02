Единый пересадочный контур объединит станции ТПУ «Окружная» в Москве через год

Через год в столице планируют открыть северный вестибюль станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Окружная», что позволит объединить одноименные станции Московского центрального кольца и Савеловского направления Московской железной дороги в единый пересадочный контур, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«Платформа «Окружная» Савеловского направления МЖД была перенесена ближе к одноименной станции МЦК. Теперь пересадка между ними сократилась до 50 метров. Новая платформа «Окружная» уже приняла первых пассажиров. А еще через год мы откроем северный вестибюль «Окружной» станции метро. И тогда все три «Окружные» станции — железной дороги, МЦК и метро — будут объединены в единый пересадочный контур», — сказал Собянин.

Как уточняется в сообщении, начиная с 2016 года, правительство Москвы и ОАО «РЖД» реализуют программу интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Целью программы является создание удобных пересадочных узлов между остановочными пунктами МЦК и радиальных направлений.

Одним из крупнейших проектов этой программы является создание транспортно-пересадочного узла «Окружная», объединяющего платформы МЦК, Савеловского направления МЖД и станцию Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

«В рамках проекта были выполнены работы по переносу платформы «Окружная» Савеловского направления МЖД. Вместо старой платформы, расположенной примерно в 260 метрах от МЦК, непосредственно над путями МЦК были построены две железнодорожные эстакады с платформой островного типа. В результате длина пересадки сократилась в пять раз — до 50 метров», — добавляется в сообщении.

На новой платформе устроено противоскользящее покрытие. Для защиты пассажиров от дождя и снега сооружен навес. В подэстакадном пространстве расположен вестибюль с турникетно-кассовым терминалом.

В 2019 году на базе Савеловского направления МЖД планируется организовать одну из линий Московских центральных диаметров — МЦД-1 Одинцово-Лобня. ТПУ «Окружная» станет важнейшим фактором привлекательности этой линии для будущих пассажиров.

Кроме того, благодаря строительству новых железнодорожных эстакад стало возможным строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе и участка Северо-Западной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда.

Сейчас продолжаются работы по интеграции МЦК с шестью направлениями железной дороги: Ярославским МЖД (платформа «Северянин»), Горьковским МЖД (платформа «Карачарово»), Курским (платформа «Новохохловская»), Павелецким (платформа «Варшавская»), Рижским (платформа «Ленинградская»), Ленинградским Октябрьской железной дороги (платформа «НАТИ»).