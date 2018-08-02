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Новые трамвайные линии появятся в трех районах Москвы
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Новые трамвайные линии появятся в трех районах Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве в районах Бирюлево Западное и Восточное до 6-го микрорайона Загорья, а также в районе Ивановское планируют строительство новых трамвайных линий, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника отдела технологического оборудования и инфраструктуры технической службы ГУП «Мосгортранс» Андрей Гоцев.
«В настоящее время в Москве предусмотрено проектирование и строительство новых трамвайных линий — в районе Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное до 6-го микрорайона Загорья, по шоссе Энтузиастов в районе Ивановское», — сказал Гоцев.
Он добавил, что на данный момент по строительству новых трамвайных линий ведется проектирование.
«Новые трамвайные линии, которые планируют построить, будут проектироваться таким образом, чтобы трамвай везде проходил на обособленном полотне, чтобы было как можно меньше пересечений с автомобильными дорогами», — добавил Гоцев.
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