Проекты по благоустройству районов Москвы можно будет посмотреть в Сети

Москвичи смогут узнать о благоустройстве каждого района столицы, о достижениях и планах на будущее в специальном разделе «Программа „Мой район“, который появился на персональном сайте мэра города Сергея Собянина

»Мы начали разработку программ «Мой район», сверхзадача которых — создать равные условия для жителей всех районов Москвы . Причем создать не по минимуму и не «в среднем», а на максимально возможном высоком уровне. В этом разделе вы можете познакомиться с основными цифрами и фактами о развитии вашего района. Посмотреть, как изменился ваш район за последние восемь лет, и что мы планируем делать дальше. Вы можете принять участие в разработке программы «Мой район», оставив в этом разделе наказы и предложения по улучшению условий жизни в вашем районе», — говорится в сообщении на сайте.

В разделе представлена интерактивная карта с районами города. Кликнув мышкой на территорию, пользователь попадает на персональную страницу района, где представлены основные достижения благоустройства. Ниже указаны планы и комментарии жителей, где они могут рассказать о своих пожеланиях.

Пока что на сайте опубликованы планы, касающиеся 60 районов. Остальные программы появятся на сайте в течение ближайших двух недель.

Программа «Мой район», которую планируют реализовать в Москве, должна позволить ликвидировать неравенство столичных территорий и благоустроить их с учетом пожеланий жителей.