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Перекусы в венском метро под запретом
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Перекусы в венском метро под запретом 

Вечерняя Москва 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В венском метро больше не получится перекусить пиццей или колбасной закуской — кезекрайнером. Власти ввели запрет на сильно пахнущую еду в подземке.
Традиционная венская еда — колбасы с содержанием горчицы, сыра и пепперони — мало того что брызжет жиром во все стороны, так еще и по запаху узнается с соседней станции.
— С призывами не есть в метро мы далеко не продвинулись, поэтому придется запрещать, — рассказала член городского совета по вопросам транспорта Улли Сима. — В среднем одна поездка на метро занимает около десяти минут. Думаю, это не так критично, и с обедом можно потерпеть. Пока запрет коснется только одной из пяти линий. Дальше власти будут действовать исходя из реакции пассажиров.
Кстати, в московском метро тоже есть свои запреты, например на мороженое.
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