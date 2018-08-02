Перекусы в венском метро под запретом

В венском метро больше не получится перекусить пиццей или колбасной закуской — кезекрайнером. Власти ввели запрет на сильно пахнущую еду в подземке.

Традиционная венская еда — колбасы с содержанием горчицы, сыра и пепперони — мало того что брызжет жиром во все стороны, так еще и по запаху узнается с соседней станции.

— С призывами не есть в метро мы далеко не продвинулись, поэтому придется запрещать, — рассказала член городского совета по вопросам транспорта Улли Сима. — В среднем одна поездка на метро занимает около десяти минут. Думаю, это не так критично, и с обедом можно потерпеть. Пока запрет коснется только одной из пяти линий. Дальше власти будут действовать исходя из реакции пассажиров.

Кстати, в московском метро тоже есть свои запреты, например на мороженое.