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Три новых станции метро на юге Санкт-Петербурга планируют открыть в декабре
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Три новых станции метро на юге Санкт-Петербурга планируют открыть в декабре 

ТАСС 33 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Три новых станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на юге Санкт-Петербурга планируют открыть в декабре текущего года. Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Михаил Королев.
"Собираемся открыть станции в декабре этого года", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Королева, одновременно с запуском новых станций будет открыто депо «Южное» для обслуживания и ремонта подвижного состава. Депо уже полностью построено, идет процесс оформления документов, но акт приемки объекта еще не получен.
Ранее вице-губернатор Игорь Албин сообщал, что работы на станциях планировали закончить в мае текущего года, а открыть до конца года. Точные сроки открытия станций не назывались.
В мае также были открыты две станции на Невско-Василеостровской линии «Новокрестовская» и «Беговая», построенные к чемпионату мира по футболу. Продолжаются работы по строительству станций на Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиях.
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