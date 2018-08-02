Три новых станции метро на юге Санкт-Петербурга планируют открыть в декабре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 2 августа. / ТАСС /. Три новых станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на юге Санкт-Петербурга планируют открыть в декабре текущего года. Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Михаил Королев.

"Собираемся открыть станции в декабре этого года", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Королева, одновременно с запуском новых станций будет открыто депо «Южное» для обслуживания и ремонта подвижного состава. Депо уже полностью построено, идет процесс оформления документов, но акт приемки объекта еще не получен.

Ранее вице-губернатор Игорь Албин сообщал, что работы на станциях планировали закончить в мае текущего года, а открыть до конца года. Точные сроки открытия станций не назывались.

В мае также были открыты две станции на Невско-Василеостровской линии «Новокрестовская» и «Беговая», построенные к чемпионату мира по футболу. Продолжаются работы по строительству станций на Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиях.