ЦППК начала раздавать воду пассажирам на семи вокзалах Москвы и станции «Тушино» из-за жары 

Из-за жары АО «Центральная ППК» начала раздачу воды пассажирам на семи вокзалах Москвы и станции «Тушино». Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.
«Сегодня в связи с жаркой погодой ЦППК бесплатно раздает пассажирам воду на ряде головных вокзалов Москвы — на Казанском, Ярославском, Курском, Павелецком, Белорусском, Киевском и Савеловском. А также на железнодорожной станции Тушино», — рассказала С. Попова.
Ранее в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что на восьми станциях метро и шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) в связи с жаркой погодой организована раздача питьевой воды пассажирам.