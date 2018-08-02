ЦППК начала раздавать воду пассажирам на семи вокзалах Москвы и станции «Тушино» из-за жары

«Сегодня в связи с жаркой погодой ЦППК бесплатно раздает пассажирам воду на ряде головных вокзалов Москвы — на Казанском, Ярославском, Курском, Павелецком, Белорусском, Киевском и Савеловском. А также на железнодорожной станции Тушино», — рассказала С. Попова.

Ранее в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что на восьми станциях метро и шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) в связи с жаркой погодой организована раздача питьевой воды пассажирам.