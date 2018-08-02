Ещё
ЦППК начала раздавать воду пассажирам на семи вокзалах Москвы и станции «Тушино» из-за жары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Россия предупредила Армению о серьезном наказании

ЦППК начала раздавать воду пассажирам на семи вокзалах Москвы и станции «Тушино» из-за жары 

Агентство «Москва» 1 час назад
Из-за жары АО «Центральная ППК» начала раздачу воды пассажирам на семи вокзалах Москвы и станции «Тушино». Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.
«Сегодня в связи с жаркой погодой ЦППК бесплатно раздает пассажирам воду на ряде головных вокзалов Москвы — на Казанском, Ярославском, Курском, Павелецком, Белорусском, Киевском и Савеловском. А также на железнодорожной станции Тушино», — рассказала С. Попова.
Ранее в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что на восьми станциях метро и шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) в связи с жаркой погодой организована раздача питьевой воды пассажирам.
Агентство «Москва»: последние новости
В центрах госуслуг Москвы предупредили об участившихся случаях мошенничества с заменой счетчиков воды Пассажирам на 14 станциях метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары Семь поликлиник на 2,8 тыс. посещений в смену введут в Москве до конца года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Юрий Мартынов9
Россия предупредила Армению о серьезном наказании129
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью766
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор207
Умер Юрий Мартынов2
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение