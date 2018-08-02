Ароматная орхидея-бык расцвела в «Аптекарском огороде»

Редкая ароматная орхидея Стангопея тигровая, также известная как "орхидея-бык", расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Ее цветение продлится примерно две недели, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

По ее словам, "быком" это экзотическое растение называют из-за роговидных выростов на губе цветка. Орхидея-бык — родом из Центральной и Южной Америки, где она произрастает на высоте 600–1700 метров. Ее цветы в диаметре могут достигать 20 сантиметров. Хотя Стангопея тигровая цветет очень недолго, в это период она источает сильный пряно-сладкий аромат ванили. Ольга Архипова также отметила эффектную окраску орхидеи: пурпурно-коричневые пятнышки и полоски на желтом фоне.

Как рассказали в "Аптекарском огороде", в 1837 году первое описание "орхидеи-быка" составил британский ботаник и коллекционер Джеймс Бэйтман. Более подробно о ней можно узнать во время обзорных экскурсий, которые состоятся 4 августа в 12:30,14:30 и 16:00, а также 5 августа в 12:30, 14:00 и 15:30.

Москвичей также пригласили полюбоваться цветением других редких орхидей. В их числе — венерин башмачок Германа, гибридный зигопеталум, одонтоглоссум и ликаста.