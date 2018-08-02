Предвыборную программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина помогли сформировать жители

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в своей избирательной программе «Мой район» основывается на предложениях жителей столицы об усовершенствовании пространства города.

Идея создания данной программы возникла в результате анализа большого количества наказов москвичей, поступающих в избирательный штаб. 1 августа проект программы уже обсуждался на круглом столе с участием экспертов.

На сайте Сергея Собянина и его избирательного штаба https://www.sobyanin.ru/ ведется прием предложений от жителей Москвы по усовершенствованию столицы.

Так, по заявкам жителей Зюзина в районе БКЛ будет построено метро, обустроен регулируемый пешеходный переход со светофором у взрослой поликлиники филиала №1 ДКЦ №1 по адресу Каховка , 12А.

Будут благоустроены два сквера на пересечении Азовской и Болотниковской улиц, Симферопольского и Чонгарского бульваров.

В рамках программы реновации построят физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр, музыкальную школу и здание ОВД . Также проведут капитальный ремонт учреждений здравоохранения: Центра планирования семьи и репродукции, в филиалах №1 и №3 Диагностико-клинического центра №1 и в Детской поликлинике №69.

Все районные библиотеки будут отремонтированы. Речь идет о читальнях на ул. Херсонская, д.1, Болотниковская, д.44, к1 и Симферопольский бульвар, д. 24, к.1.

Из того, что было сделано в Зюзине недавно, следует отметить открытие многофункционального центра предоставления государственных услуг «Мои документы» по адресу: улица Одесская, д. 21/29, благоустройство парка «Зюзино-Парк» на улице Каховка и масштабные работы по благоустройству территории по адресу: улица Каховка, вл.9-13.

Новый «Зюзино-Парк» и стал центральным местом отдыха для жителей района. Строительство новой школы и шести детских садов открыли свои двери для 1500 детей.

Через Балаклавский проспект (напротив Битцевского лесопарка и конно-спортивного комплекса «Бицца») открыты два подземных пешеходных перехода. Также построена многоуровневая парковка на территории жилого комплекса «Нахимово».

-Обобщив огромный массив предложений, мы увидели, что большинство из них концентрируются на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов, конкретных территорий, — сказал во вступительном слове Сергей Собянин.