Более 77 тыс. льготных билетов оформлено 1 августа на станциях ЦППК

Более 77 тыс. льготных билетов оформлено для жителей Москвы Московской области 1 августа, сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

«С 1 августа расширен список лиц, которые имеют право на бесплатный проезд в электропоездах ЦППК. В том числе в него вошли пенсионеры, которые не имели льготного статуса до настоящего времени. Для оформления бесплатных билетов пассажирам необходимо иметь социальную карту с подключенным к ней транспортным приложением. Подключить его можно в кассах на станциях ЦППК в Москве и Московской области. Более 77 тыс. льготных билетов оформлено для пенсионеров Москвы и Московской области 1 августа. Также в первый день приложение было активировано на 88 тыс. 497 социальных картах (всех категорий граждан, имеющих право на льготы с 1 августа). Из них 35 тыс. 212 — социальные карты москвича, 53 тыс. 285 — социальные карты жителя Московской области», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что если у пассажира нет социальной карты, ее необходимо оформить в МФЦ. На время изготовления выдадут справку установленного образца. При наличии данной справки и документа, удостоверяющего личность, бесплатный билет также можно получить в кассах ЦППК.