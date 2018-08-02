Кандидат в мэры С. Собянин рассказал о разработке и реализации программ «Мой район»

В избирательном штабе кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина состоялся круглый стол, где обсуждалось с экспертами развитие районов столицы.

Кандидат в мэры признался, что в его штаб поступило огромное число наказов от москвичей, причем большинство из них касались конкретных проблем конкретных районов. Дважды, а то и трижды в неделю он встречается с жителями столицы.

«За последние годы мы значительно улучшили качество городской среды и работу городских служб. Ликвидировали очереди в детские сады, серьезно подтянули школьное образование. Открыли МФЦ. Привели в порядок дворы и создали множество новых парков», — отметил С. Собянин. Однако проблемы остаются, и их надо решать.

Он рассказал о разработке и реализации программ «Мой район» для всех 146 муниципальных образований столицы.

«Сверхзадача этих программ — создать равные условия для жителей всех районов Москвы, — сказал кандидат в мэры и подчеркнул: — на максимально возможном высоком уровне».

На сайте С. Собянина и его избирательного штаба публикуются проекты этих программ, в том числе и программа развития зеленоградского района Савелки, а также собираются наказы избирателей.

В числе наиболее значительных достижений в развитии района Савелки за последние годы названы: строительство молодежного многопрофильного центра с регбийным стадионом, открытие «Дома лани», обустройство зоны отдыха «Большой городской пруд». Кроме того, реконструирован мост на Центральном проспекте. Дополнительно устроены 1652 парковочных места. Скоро завершится строительство надземного пешеходного перехода через Савелкинский проезд.

Планируется открыть педиатрический корпус и детскую больницу на месте бывшего роддома на Каштановой аллее, провести реконструкцию парка Победы.

Одна из жительниц района Савелки дала С. Собянину наказ — построить пешеходный мост в узкой части Большого городского пруда, чтобы пешеходы не ходили по длинному автомобильному мосту сквозь шум, выхлопы и брызги.

Сбор наказов избирателей кандидату С. Собянину (в том числе и от зеленоградцев) продолжается.