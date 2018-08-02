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Рядом с Аэропортом началось строительство двух переходов через МЦК
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Рядом с Аэропортом началось строительство двух переходов через МЦК 

Управа района Аэропорт города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Пешеходные переходы через Московское центральное кольцо (МЦК) построят на севере столицы — в районах Коптево и Сокол. Строители уже вышли на объекты. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
— На надземном переходе, соединяющем улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд на границе Северного и Северо-Западного округов, в районе дома 10 по улице Панфилова, ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций, — отметил Бочкарев.
Кроме того, на севере города началось сооружение надземного перехода, который соединит Михалковскую улицу с проездом Черепановых. Здесь ведется устройство свайных фундаментов под опоры перехода.
Строительство всех переходов планируется завершить в конце 2018 — начале 2019 года. (мю)
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