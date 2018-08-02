График движения наземного транспорта в Москве изменится 4 августа из‑за ночного велопарада

Москве 4 августа изменятся маршруты наземного городского транспорта из-за ночного велопарада, в котором могут принять участие почти 20 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 19:30 (4 августа — ред.) маршруты Т13 и №15 сократят. Автобусы проследуют от остановки «ВДНХ (южная)» до остановки «Метро „Марьина Роща“ (»Театр «Сатирикон»). С 22:00 автобусы №158 будут курсировать от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг», — говорится в сообщении.

Кроме этого, с 22:30 автобусы А (внутреннее кольцо), Б (внутреннее и внешнее кольцо), М1, М2, М3, М5, М6, М7, М8, М9, М10, М27, Т25, Т79, №№24, 39, 64, 101, 116, 122, 144, 243, 806 и 904, Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, а также троллейбусы №28, трамваи №№7 и 9 могут работать с увеличенными интервалами движения.

Участники ночного велопарада стартуют в 23:00 на Суворовской площади. Протяженность маршрута составит 20 километров. Завершают дистанцию велосипедисты на Болотной площади. Присоединиться к заезду может каждый желающий. Ожидается, что велопарад соберет около 20 тысяч участников.