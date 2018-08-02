В формировании новой столичной программы «Мой район» активно участвуют жители Ясенева

1 августа кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с представителями экспертного сообщества за круглым столом и сообщил о планах развития всех 146 районов города, основанных на конкретных предложениях жителей столицы.

«К нам в штаб поступает большое количество наказов, их собирают волонтеры. Я сам провожу встречи в районах. И на основании того запроса, который я слышу, и родилась идея создания программы под условным названием «Мой район». Основная задача — предоставить всем горожанам равные условия для комфортной жизни и работы, независимо от района проживания. Однако «в среднем эту проблему не решить, ее надо решать в привязке к конкретному району так, чтобы в каждом районе была своя комплексная программа, в том числе важно развитие общественных пространств районов, благоустройство», — рассказал кандидат в Мэры Москвы Сергей Собянин.

В формировании программы «Мой район» активно участвуют и жители Ясенева, ведь

этот район — самый большой в Юго-Западном округе и третий по величине в Москве. За последние несколько лет в Ясеневе построена транспортная развязка на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей. Новые эстакады, транспортный тоннель, боковые проезды вдоль МКАД позволили организовать дорожное движение по схеме, исключающей пересечение транспортных потоков, при этом, как дополнение, остаются действовать все существующие съезды.

На территории района Ясенево чуть больше месяца назад открылся флагманский многофункциональный центр госуслуг «Мои документы», в котором работают 57 окон приема. Также, на первом этаже действует окно №2, полностью приспособленное для маломобильных граждан: с кнопкой вызова и с пандусом. Имеется детский уголок. В центре обслуживается ежедневно около 800 человек, предоставляется более 230 услуг, среднее время ожидания 3 минуты. Не так давно в районе обустроена новая пешеходная зона отдыха от ул. Айвазовского до Соловьиного проезда и создан парк на ул. Айвазовского рядом с новым Храмом Покрова пресвятой Богородицы. Новые парки появились и на проезде Карамзина, улице Рокотова. На улице Инессы Арманд появилась пешеходная аллея.

Также в Ясеневе открыта новая станция «Битцевский парк», которая образует пересадочный узел со станцией метро «Новоясеневкая», оборудовано 2143 парковочных места, благоустроена 151 дворовая площадка с озеленением, установкой детских и спортивных площадок, построен суперсовременный физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», отремонтирован культурный центр «Вдохновение».

По просьбам жителей Ясенева в ближайшее время будет проведено благоустройство территории возле каскада прудов на улице Паустовского, модернизация территории парка 30-летия района Ясенево и обустройство пешеходной зоны «Литовский бульвар».

По словам кандидата в мэры Сергея Собянина, программу «Мой район» планируется обновлять и утверждать на год с учетом пожеланий жителей столицы.