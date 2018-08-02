Пенсионеры Москвы и Подмосковья оформили более 77 тыс. бесплатных билетов на электрички

Пенсионеры Москвы Московской области , которые с 1 августа получили право бесплатного проезда на пригородных электропоездах, оформили более 77 тыс. бесплатных билетов на электрички, сообщил RNS официальный представитель «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), которая осуществляет более 90% перевозок пассажиров на Московском железнодорожном узле.

«С 1 августа расширен список лиц, которые имеют право на бесплатный проезд в электропоездах ЦППК. В том числе, в него вошли пенсионеры, которые не имели льготного статуса до настоящего времени. Более 77 тыс. льготных билетов оформлено для пенсионеров Москвы и Московской области за 1 августа», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Московская область предусмотрит в бюджете региона 4,1 млрд руб. на предоставление бесплатного проезда пенсионерами Подмосковья на пригородных электропоездах.

Право на бесплатный проезд в электричках также получат почетные доноры, родители детей-инвалидов, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов и приемные родители. Всего право бесплатного проезда получат около 2,8 млн человек: 1,6 млн жителей Москвы и 1,2 млн жителей Московской области.