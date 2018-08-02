Трамваи «Витязь-М» за полгода перевезли более 30 миллионов пассажиров

С января 2018 года новыми трамваями «Витязь-М» воспользовались более 30 миллионов москвичей. Об стало известно 2 августа. — Каждую неделю этим видом транспорта пользуется более одного миллиона человек. Москвичи выбирают трамваи за их удобство и надежность. «Витязь-М» оснащен самым современным оборудованием и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, — заявил Максим Ликсутов , руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. На сайте Агентства городских новостей «Москва» отметили, что к концу 2019 года в городе будет курсировать 370 трамваев нового поколения, составив 59 процентов от общего количества этого вида транспорта в городе.