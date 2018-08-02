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Трамваи «Витязь-М» за полгода перевезли более 30 миллионов пассажиров
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Трамваи «Витязь-М» за полгода перевезли более 30 миллионов пассажиров 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
С января 2018 года новыми трамваями «Витязь-М» воспользовались более 30 миллионов москвичей. Об стало известно 2 августа.
— Каждую неделю этим видом транспорта пользуется более одного миллиона человек. Москвичи выбирают трамваи за их удобство и надежность. «Витязь-М» оснащен самым современным оборудованием и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, — заявил Максим Ликсутов, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На сайте Агентства городских новостей «Москва» отметили, что к концу 2019 года в городе будет курсировать 370 трамваев нового поколения, составив 59 процентов от общего количества этого вида транспорта в городе.
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