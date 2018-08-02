Дни Индии пройдут в столице

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Москвичам рассказали, как избежать мошенничества при замене и поверке счетчиков воды

Пассажирам метро и МЦК начали раздавать воду на 14 станциях

В Москве за пять лет планируют построить 135 км линий и 58 станций метро