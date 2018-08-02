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Дни Индии пройдут в столице
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Дни Индии пройдут в Москве 10–12 августа 

РИАМО 1 час назад
Фото: pixabay.com
На Днях Индии, которые пройдут в столичных «Сокольниках» 10-12 августа, будут организовывать 10 часов культурных танцев каждый день, сообщила в четверг журналистам ивент-организатор индийского национального культурного центра «Сита» Даша Котвани.
«Очень большая культурная программа состоится. В нашей программе будут 10 часов культурных танцев — каждый день, во все три дня проведения фестиваля. Танцоры будут как россияне, так и индийские группы, которые будут представлять индийские танцы. В этом году нам повезло — к нам приезжает мистер Ash King, очень известный певец. Также будет открыта новая уникальная площадка — зона релакса. Там можно будет практиковать йогу, читать лекции, медитировать, проведут курс массажа», — сказала Котвани.
По словам Котвани, мастер-классы йоги будет проводить бразильянка Рохини Шакти, которая преподавала йогу певице Мадонне.
Дни Индии стали частью официальных международных мероприятий правительства Москвы. Праздник будет проходить 10–12 августа на пяти эстрадах парка «Сокольники». Там будут настоящий восточный базар с декорациями, тканями и национальными костюмами, выставка специй, приправ и чая, роспись рук хной и многое другое. Также проведут традиционную индийскую свадьбу, мастер-классы по танцам, индийскому языку, турнир по шахматам.
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