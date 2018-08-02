На сайте С. Собянина и его избирательного штаба опубликованы проекты 60 программ «Мой район»

Всего таких проектов будет 146. Жители столицы также смогут оставить свои пожелания по изменению каждого из районов.

«Проекты программ «Мой район» опубликованы на моем сайте sobyanin.ru. Пока не все. Только по 60 районам. Остальные программы появятся на сайте в течение ближайших двух недель», — написал кандидат в мэры столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Он добавил, что проекты программ будут раздавать волонтеры его избирательного штаба.

На сайте можно найти всю информацию по каждому району: изменения, которые произошли в районе в сфере строительства, транспорта, благоустройства и социальной. Кроме того, там же рассказывается о планах по изменению района в ближайшее время.

Помимо этого, любой житель столицы может оставить свои пожелания по изменению того или иного района. «Будущее столицы — ответственность, которая лежит на всех нас. Предлагаю вместе составить программу развития города, которая будет реализована в ближайшие пять лет. В соответствующих разделах вы можете оставлять свои наказы. Лучшие предложения и инициативы воплотим в жизнь», — пояснил С. Собянин.

Для этого необходимо в шапке сайте зайти в раздел «Программа „Мой район“, выбрать на карте интересующий административный округ столицы, а затем — кликнуть на конкретный район.