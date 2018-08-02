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Жители сформировали программу благоустройств своих районов
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Жители сформировали программу благоустройств своих районов 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
«Мой район» — такое название программа Сергея Собянина получила не случайно: ее основу составят предложения жителей столицы. Проект программы обсуждался 1 августа на круглом столе с участием экспертов.
Обобщив огромный массив предложений, мы увидели, что большинство из них концентрируются на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов, конкретных территорий, — сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.
Так, предвыборная программа по Южному Бутову включает приведение в порядок зоны отдыха возле станции метро «Улица Скобелевская», где будет фонтан, лавочки, цветники, освещение и вертикальное озеленение. Запланирован также капитальный ремонт детской школы искусств, библиотек, ЦКиД «Лира», детской поликлиники № 118.
Таким образом, мы достигнем комплексного развития Москвы, чтобы программы развития касались не только города в целом, а и конкретных районов, конкретного москвича, — заявил Сергей Собянин.
Фото взято: http://kamensk24.ru/system/Cover/images/000/006/035/big/blagoustroystvo.jpg
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