Открытие северного вестибюля станции метро «Окружная» запланировано на 2019 г.

Открытие северного вестибюля станции метро «Окружная» запланировано на 2019 г. Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Следующим этапом развития ТПУ «Окружная» станет открытие в 2019 г. северного вестибюля станции метро «Окружная», что позволит организовать пересадку на МЦК и пригородные поезда в теплом контуре», — сообщается в материалах.

Уточняется, что перспективный пассажиропоток ТПУ «Окружная» может достигнуть 85 тыс. человек в сутки. Ожидается, что ТПУ снизит нагрузку на Савеловский вокзал, а также на станции метро «Савеловская» и «Тимирязевская», обеспечит безопасный переход людей через железнодорожные пути.