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Открытие северного вестибюля станции метро «Окружная» запланировано на 2019 г.
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Открытие северного вестибюля станции метро «Окружная» запланировано на 2019 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Открытие северного вестибюля станции метро «Окружная» запланировано на 2019 г. Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы.
«Следующим этапом развития ТПУ «Окружная» станет открытие в 2019 г. северного вестибюля станции метро «Окружная», что позволит организовать пересадку на МЦК и пригородные поезда в теплом контуре», — сообщается в материалах.
Уточняется, что перспективный пассажиропоток ТПУ «Окружная» может достигнуть 85 тыс. человек в сутки. Ожидается, что ТПУ снизит нагрузку на Савеловский вокзал, а также на станции метро «Савеловская» и «Тимирязевская», обеспечит безопасный переход людей через железнодорожные пути.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую железнодорожную платформу «Окружная», построенную в рамках интеграции Савеловского направления МЖД с МЦК.
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