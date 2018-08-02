Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Окружная»

«РГ» уже писала о планах властей соединить МЦК с разными направлениями железной дороги. Платформы электричек переносят как можно ближе к остановкам автобусов, метро и центрального кольца. «Работы сложные, они ведутся без остановки движения, — подчеркнул Собянин. — Зато это позволяет переосмыслить всю транспортную инфраструктуру». Недавно очередь дошла до платформы Окружная. От МЦК и одноименной станции подземки она отстояла без малого на полкилометра. И в ясную погоду идти придется минут 10, а в слякоть, в «часпиковой» толпе — и все 20.

Теперь платформа стала ближе к кольцу на 200 метров. Ее построили на новой эстакаде прямо над путями МЦК. Перейти к «Ласточкам» можно прямо со станции по крытой галерее. Платформа защищена навесом, уложено нескользкое покрытие. Готовность пересадки оценивается в 97 процентов, осталось доделать кое-что косметическое в переходе. По оценкам замгендиректора РЖД Олега Тони, работы завершатся к 6 сентября. Потом начнется второй этап строительства транспортного узла, он позволит еще быстрее переходить с «железки» на метро.

Сейчас рабочие готовят площадку, чтобы проложить 3 и 4 путей, а для этого разбирают старые конструкции. Возле них будет еще одна платформа с переходом в метро. Кроме того, она перераспределит толпы пассажиров. Ведь к 2020 году, когда поедет первый центральный диаметр Лобня Одинцово , суточный поток проезжающих на Окружной вырастет до 70 тысяч человек, а к 2025-му — до 80 тысяч. Все пассажиры смогут перейти в новый вестибюль метро «Окружная», который строится у входа на станцию МЦК.

Такие же работы ведутся и на других направлениях «железки»: Павелецком, Савеловском, Рижском. В РЖД рассчитывают, что объединение МЦК с пригородными линиями в основном завершится в этом году. А в 2019-м современный пересадочный терминал появится и на Ярославском направлении у МЦК Ростокино и платформы Северянин.