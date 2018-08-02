Мэр открыл новую ж/д платформу Окружная

С. Собянин открыл новую железнодорожную платформу «Окружная»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую платформу железнодорожной станции «Окружная», построенную в рамках интеграции Савеловского направления МЖД с Московским центральным кольцом (МЦК).

«На этой станции чтобы перейти с Савеловского направления на МЦК, надо было пройти порядка 250-300 м, в непогоду это, конечно, некомфортно. Сейчас построен новый транспортно-пересадочный узел, к которому это расстояние уменьшено практически в пять раз», — сказал С. Собянин.

Он напомнил, что на второй стадии будет построен северный выход метро «Окружная». «Таким образом, тут будет три вида транспорта: МЦК, МЦД и Савеловское направление железной дороги, а также метро. На одном небольшом участке можно будет пересаживаться с одного вида транспорта на другой», — уточнил мэр.

С. Собянин подчеркнул, что недостаточно просто строить линейные объекты, важно, чтобы они полностью были интегрированы друг с другом.

Мэр также отметил, что таких транспортно-пересадочных узлов, связанных с пересадкой с радиальных направлений на МЦК, строится еще шесть. По его словам, они будут построены до конца следующего года.