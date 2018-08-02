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В выходные центр Саратова перекроют дороги из-за велосипедистов
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В выходные центр Саратова перекроют дороги из-за велосипедистов 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В связи с проведением первенства Саратовской области по велосипедному спорту на кубок Ф. Тарачкова транспортные средства не смогут проехать и совершать остановки по некоторым направлениям в Саратове. В частности, введено временное ограничение остановки и стоянки транспорта с 23:00 4 августа до 12:00 5 августа на участке дороги:
— ул. Театральная площадь на участке дороги от ул. им. Радищева А. Н. до ул. им. М. Горького;
— ул. им. Радищева А. Н. от ул. Московская до ул. Театральная пл. ;
— ул. М. Горького от ул. Театральная пл. (Б. Казачья) до ул. Московская;
— ул. Московская от ул. им. М. Горького до ул. им. Радищева А. Н.
Кроме того, будет введено временное ограничение движения с 08:00 до 12:00 5 августа на:
— ул. Московская на участке дороги от ул. М. Горького до ул. Радищева,
— ул. М. Горького на участке дороги от ул. Б. Казачьей до ул. Московская,
— ул. Радищева на участке дороги от ул. Московская до ул. Театральная площадь,
— ул. Театральная площадь на участке дороги от ул. Радищева до ул. М. Горького.
Исключение составляют сопровождающие автомобили, а также транспорт аварийных и экстренных служб.
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