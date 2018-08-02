В Петербурге 3 августа вводятся новые ограничения движения

Новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта в Петербурге вступают в силу с 3 августа, сообщает ГАТИ.

Движение транспорта на перекрестке проспектов Дунайского и Космонавтов будет ограничено с 22:00 03 августа до 07:00 4 августа и с 22:00 4 августа до 7:00 05 августа. Движение по Ораниенбаумскому шоссе от улицы Дивеевской до Елизаветинской улицы будет ограничено с 3 августа до 22:00 5 августа и с 5 по 15 августа (по ночам с 22:00 до 7:00). Эти ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия.

Из-за работ по прокладке водопровода с 3 по 22 августа ограничивается движение транспорта по 5-му Предпортовому проезду у дома №1. Движение на съезде с Литейного проспекта на Воскресенскую набережную закрывается с 3 августа по 31 декабря.

В связи с ремонтом тротуаров будет ограничено движение по Миллионной ул. от набережной Зимней канавки до набережной Лебяжьей канавки. Из-за работ по прокладке инженерных сетей с 4 по 13 августа ограничивается движение транспорта на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко.