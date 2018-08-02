Более 400 пассажиров купили в июле брелоки «Тройка» с логотипом «Аэроэкспресс»

Более 400 пассажиров купили брелоки «Тройка» с логотипом компании «Аэроэкспресс» в июле 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

«Красные брелоки с логотипами «Аэроэкспресс» и «Тройки» в июле приобрели 430 пассажиров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что брелоки, выполненные в фирменном дизайне компании, с функцией транспортной карты «Тройка» были выпущены лимитированным тиражом и поступили в продажу 2 июля. Стоимость брелока составила 300 руб. С помощью брелока пассажиры могут оплатить поездку на аэроэкспрессе, приложив его к считывателю на турникете. Пополнить карту можно в кассах компании.

Кроме того, брелоки с чипом транспортной карты позволяют оплатить проезд в подземном и наземном общественном транспорте, проход в места культуры и отдыха, а также некоторые городские сервисы и услуги. Например, «Тройкой» можно расплатиться за вход в Третьяковскую галерею, Московский зоопарк, Московский планетарий, Музей советских игровых автоматов, парк «Зарядье» или использовать как персональный «ключ» в сети городского велопроката «Велобайк». Зимой по карте можно пройти на катки Парка Горького и ВДНХ, а также на ГУМ-каток.