Найдены руины снесенного в начале XX века храма

Мозаика с ангелом и белокаменные ступени: археологи нашли руины снесенного в начале XX века храма

Археологические наблюдения проводились при благоустройстве парка в Тверском районе. Фундамент монастырской церкви Трех Святителей, части его стен и алтарной преграды, а также другие артефакты обнаружили на месте бывшей летней эстрады.

Мосгорнаследие признало руины монастырской церкви на территории бывшего Скорбященского монастыря в Новослободском парке выявленным объектом культурного наследия. Теперь они находятся под охраной государства. Наблюдения проводились в рамках благоустройства парка.

Церковь была возведена в конце XIX — начале XX века на территории Скорбященского женского монастыря по проекту архитектора Петра Виноградова (1858–1910). Храм снесли в 30-е годы прошлого века. Из строительных остатков сформировали полутораметровый холм, на котором располагалась мощеная кирпичом танцевальная площадка. В послевоенный период здесь устроили летнюю эстраду, где проводились праздники для детей. Часть деревянного настила сохранилась до наших дней.

«Археологам было известно, что на месте холма раньше находилась церковь Трех Святителей, но они не знали ее точную локализацию. В распоряжении специалистов были лишь строительные проекты храма. Так как в советское время в парке часто проводили хозяйственные работы, археологам пришлось делать сложный анализ, чтобы определить, какие именно находки относятся ко времени существования монастыря. Здесь обнаружили конструктивные элементы здания. Например, опорный столб и часть алтарной преграды (стена, отделяющая алтарь от «публичной» части храма. — Прим. mos.ru). Особый археологический интерес представляет собой уцелевшая часть стены церкви с фрагментом мозаики, на которой по очертаниям угадываются крылья ангела», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Как добавил глава Мосгорнаследия, археологические исследования монастырской церкви продолжаются. На месте снесенного храма также найден кусок металлической оковки двери, фрагменты мозаики, кирпичи с клеймами, монета номиналом 20 копеек 1880 года и нательный металлический крестик. После изучения все находки будут переданы в московские музеи.

Mos.ru

Интересные результаты дало археологическое исследование и самого парка. Среди найденных здесь предметов советского периода — монеты, пробки от водочных и пивных бутылок, футляр от губной помады, ключи, замки (в том числе с перепиленной дужкой), женский перстень со вставкой (предположительно, из яшмы). По словам старожилов, детский парк в послевоенное время пользовался большой популярностью у уголовников из Марьиной Рощи. Поэтому можно предположить, что именно таким слоям населения и принадлежали поздние находки.

Поскольку благоустройство затрагивает только верхние слои, руины церкви будут законсервированы, а их дальнейшую судьбу будут решать специалисты.

В начале июля здесь была сделана первая крупная находка: в траншее под кабель освещения археологами был обнаружен большой белый мраморный крест (1,5 метра на 60 сантиметров), свидетельствующий о кладбище, которое находилось здесь до сноса монастыря в ХХ веке.

Скорбященский женский монастырь был основан в 1891 году и просуществовал до 1918-го. Обитель располагалась на углу Новослободской улицы и Вадковского переулка. На ее территории были построены четыре церкви, в том числе и единственный сохранившийся до наших дней храм Спаса Всемилостивого. В 1929 году три церкви и большинство монастырских построек были разрушены. На месте бывший обители сейчас находится Московский государственный технологический университет «Станкин».

Во время строительства и городского благоустройства, перекладки коммуникаций в центре Москвы периодически находят предметы, имеющие историческую ценность или хранящие память о жизни города и о прошлых поколениях москвичей. Недавно во время работ по благоустройству Армянского и Малого Златоустинского переулков археологи обнаружили предметы быта и религиозного искусства, а также монеты XVIII–XX веков. Находки сохранят и отреставрируют, они будут представлены в московских музеях.

При проведении ремонтных работ на территории Москвы ведется контроль и наблюдение со стороны археологов. Они следят, чтобы артефакты или объекты не были повреждены. Специалисты оценивают их состояние и ценность, тщательно исследуют и принимают решение, как их сохранить и представить в музее. За последние несколько лет археологи нашли более 10 тысяч артефактов во время работ по благоустройству и ремонту в центре столицы. Только на Биржевой площади специалисты собрали полтысячи предметов. Самые ранние из них датируются XII веком. После тщательного изучения все находки передаются в столичные музеи.